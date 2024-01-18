Kanserle ilgili yeni gelişme

Yapılan araştırmalar, farklı kanser türlerinde benzer belirtilerin görülebileceğini ortaya koymuştur. Özellikle ilik kanseri, meme, akciğer ve kolon kanseri gibi yaygın kanser türlerinde, bazı belirtiler ortak olarak karşımıza çıkabiliyor .

BMC Palyative Care dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kanserin erken dönemdeki belirtileri, ilerleyen dönemdeki belirtilerden daha fazla önem taşıyor. Erken teşhis, kanserin tedavisinde büyük bir avantaj sağlıyor. Araştırmacılar, palyatif bakım ünitesinde tedavi gören ilerlemiş kanser hastalarının semptomlarını inceleyerek, semptom şiddetini ölçmüş ve iyileşme ile ilgili faktörleri araştırmışlar. Palyatif tedavinin temel amacı, hastaların yaşadığı semptomları azaltmak ve hayat kalitesini artırmaktır .

Araştırmada, 824 ileri kanser hastası katılımcı arasında ağrı, iştahsızlık ve kabızlık en yaygın ve şiddetli semptomlar olarak belirlenmiş. Ayrıca, yaşın semptomların ciddiyeti üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiş. 65 yaş ve üstü hastalar, ağrı, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete ölçeklerinde daha düşük puanlara sahipken, kadın hastalar kusma, iştahsızlık, ödem, depresyon ve anksiyete ölçeklerinde erkek hastalara göre daha yüksek puanlar almışlar .

Bu bilgiler, kanser belirtilerinin farkındalığını artırmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak için önemlidir. Kanser belirtileri konusunda bilinçli olmak ve düzenli sağlık kontrolleri yapmak, erken teşhis ve etkili tedavi için kritik öneme sahiptir.