Zatürre aşısını ihmal etmeyin

Zatürre, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık.

Dr. Çınla Nişli, pnömoni olarak da bilinen zatürrenin, akciğer dokusunun iltihaplanması olduğunu ve çoğunlukla pnömokok adı verilen bakteriler tarafından neden olunduğunu ifade ediyor.

Zatürre belirtileri arasında balgamlı öksürük, ateş, titreme, terleme, üşüme, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve özellikle 65 yaş üstünde bilinç bulanıklığı yer alıyor. Hastalık, 4 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü bireylerde daha ağır seyredebilir ve hastaneye yatış ihtimali artabilir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu rehberine göre, zatürre aşıları özellikle konjenital kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlar, immün sistemi baskılanmış kişiler ve çeşitli kanser türleri gibi risk grupları için önemlidir. Bebekler, 2., 4. ve 2. ayda aşılanarak zatürreden korunabilirler. Ayrıca, 65 yaş üstü bireyler ve belirtilen risk grupları, aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak zatürre aşısı yaptırabilirler.

Zatürre aşılarının, hastalığın önlenmesinde etkili bir yöntem olduğu ve özellikle risk altındaki gruplar için hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır. Düzenli aşı takvimine uyulması ve doktor tavsiyelerine göre hareket edilmesi, zatürre riskini azaltabilir ve toplum sağlığını korumaya yardımcı olabilir.