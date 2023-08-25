Kanserle mücadelede yeni silah

Kanser tedavilerinde uygulanan Transarteriyel Radyoembolizasyon (TARE) işlemi gerçekleştirildi. TARE hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, TARE tedavisi ile karaciğerdeki tümörün küçültülerek cerrahi tedaviye uygun hale getirildiğini dile getirdi.

KAYNAK: İHA
Kanserle mücadelede yeni silah

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kanser tedavilerinde uygulanan Transarteriyel Radyoembolizasyon (TARE) işlemi gerçekleştirilmeye başlandı.

İlk defa karaciğer tümörü olan üç hastaya, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Hekimleri Prof. Dr. Mehmet Korkmaz ve Doç. Dr. Furkan Ertürk Urfalı tarafından, Transarteriyel Radyoembolizasyon (TARE) işlemi gerçekleştirildi.

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KANSER DOKUSU İÇİNE KANSER DAMARLARI YOLUYLA VERİLİYOR

Başarılı işlem sonrası TARE hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, şunları söyledi:

"Transarteriyel Radyoembolizasyon, karaciğer kanserlerini ve başka organ kanserlerinin karaciğere metastazlarını tedavi etmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. İçinde radyoaktif madde bulunan çok küçük boyuttaki kürelerin (mikroküre) direkt olarak kanser dokusu içine, kanser damarları yoluyla verilmesidir. Tümör ve metastazlarına yol açan hücrenin bulunduğu alana Nükleer Tıp uzmanlarımız tarafından hesaplanan dozlarla, radyoaktif madde içeren küçük küreciklerin (mikroküreler) enjekte edilmesidir.

ÇEVRE DOKULAR ZARAR GÖRMÜYOR

Radyoaktif madde olan itriyum-90 (Y90) mikroküreler, sağlıklı dokular korunarak, tam olarak tümör üzerine radyasyon uygulayarak etki ederler. Bu sayede çevre dokular zarar görmez. TARE tedavisi ile, karaciğerdeki tümörü küçülterek cerrahi tedaviye uygun hale gelmesini sağlar. Kanserli hücreleri öldürerek hastanın organ nakli için zaman kazanmasını sağlarken, organ nakli için başlangıçta uygun olmayan tümörü küçülterek nakil için imkan sağlar"

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DİĞER RADYASYON TEDAVİLERİNDEN FARKLI

Prof. Dr. Korkmaz, ”TARE tedavisinde mikroküreler bir kan damarından geçer ve karaciğer tümörüne direkt ulaşır. Bu sayede radyoaktif madde, diğer radyasyon tedavilerinde olduğu gibi, kanser hücrelerine ulaşmak için vücudun sağlıklı kısımlarından geçmez. Doç. Dr. Furkan Ertürk Urfalı hocamız ve Nükleer Tıp Uzmanımız Dr. Elif Neslihan Akdemir'in destekleriyle birlikte hastanemizde ilk defa üç hastamıza, işlemi başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu işlemlerin yapılmasında emeği geçen ekibime ve bize bu imkanı sağlayan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli'ye teşekkür ediyorum“ dedi.

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