Kanserle savaşan ünlü oyuncu peruksuz fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun bir süredir meme kanserine karşı savaş veriyordu.

Dökülen saçlarını kazıtan ve tedavi sürecinde peruk takan bir çocuk annesi Tuyun, hastalıkla ilgili tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini duyurdu.

Tuyun “Kansere inat gülümse” mesajıyla peruksuz fotoğrafını da yayınladı.

Son üç aydır gördüğü tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten başarılı oyuncu “Kanserle olan mücadelem devam ediyor. Bu süreçte yanımda olan özellikle MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu’na ve tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Bu zor süreci atlatacağıma ve yeniden ekranlara döneceğime inanıyorum” dedi.

