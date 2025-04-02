Kanserle savaşta erken zafer! Hayatın anahtarı

Kanserle mücadelede erken teşhisin önemi bir kez daha kanıtlandı. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu taramaların kanserin erken evrede yakalanmasını sağlayarak tedavi başarısını artırdığını ve hayat kurtardığını ortaya koydu.

İşte bu programların etkisi ve uzmanların çarpıcı değerlendirmeleri...

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ KANITLANDI

Sağlık Bakanlığı, kanseri erken evrede tespit etmek amacıyla başlattığı ücretsiz tarama programlarıyla dikkat çekti.

Devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve mobil tarama araçlarıyla gerçekleştirilen bu hizmet, özellikle meme, rahim ağzı ve kolon kanseri gibi yaygın türleri hedef aldı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden onkolog Prof. Kenneth Kinzler, “Erken teşhis, kanserle mücadelede en etkili silahtır. Tarama programları, hastalığın ilerlemeden müdahale edilmesini sağladı” dedi.

The Lancet Oncology’de yayımlanan bir araştırma, erken teşhis edilen meme kanseri vakalarında sağ kalım oranının %90’ın üzerine çıktığını gösterdi.

MİLYONLARA ULAŞAN HİZMET

Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin faydalandığı bu taramalar, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası bireylere kolon kanseri için uygulandı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden halk sağlığı uzmanı Prof. David Hunter, “Türkiye’nin bu ölçekte bir tarama programı yürütmesi, küresel sağlık politikaları için örnek teşkil etti. Erken müdahale, hem bireylerin hayatını kurtardı hem de sağlık sistemine olan yükü azalttı” yorumunda bulundu.

Journal of Global Health’te yer alan bir analiz, Türkiye’deki tarama programlarının kanser mortalite oranlarını %20 düşürdüğünü ortaya koydu.

KIRSALDA MOBİL ÇÖZÜM

Mobil kanser tarama araçları, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara ulaşarak erişim engellerini ortadan kaldırdı.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Hiroshi Saito, “Mobil tarama birimleri, dezavantajlı gruplara sağlık hizmetini götürerek eşitlik sağladı. Bu, erken teşhis oranlarını ciddi şekilde artırdı” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, pandemi koşullarına rağmen 3,5 milyon kişi bu hizmetten faydalandı. 2019’da ise bu sayı 7 milyona ulaşarak rekor kırdı.

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UZMANLARDAN ÖVGÜ VE ÇAĞRI

Uzmanlar, ücretsiz taramaların başarısını överken, vatandaşları bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden kanser araştırmacısı Prof. Ian Olver, “Kanser, erken evrede yakalandığında tedavi edilebilir bir hastalıktı. Türkiye’nin bu programı, halk sağlığı açısından devrim niteliğindeydi” dedi.

Cancer Epidemiology dergisinde yayımlanan bir çalışma, tarama sonrası teşhis merkezlerine yönlendirilen hastaların %85’inin erken evrede tedavi edildiğini ve tam iyileşme sağladığını gösterdi.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENDİ

Bilim dünyası, erken teşhisin kanserle mücadeledeki etkisini rakamlarla ortaya koydu.

Nature Reviews Cancer’da yayımlanan bir inceleme, düzenli tarama yapılan toplumlarda kansere bağlı ölümlerin %30 azaldığını doğruladı.

Türkiye’de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) bünyesinde yürütülen programlar, bu başarıyı somutlaştırdı.

Uzmanlar, taramaların yalnızca risk grupları için değil, tüm toplum için hayati önem taşıdığını vurguladı.

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HAYAT KURTARAN BİR ADIM

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vatandaşları tarama programlarına katılmaya davet etti.

Erken teşhisle sağlığına kavuşan binlerce hasta, bu hizmetin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.