Kanserlerin ne kadarı önlenebilir

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Abdallah Shbair, “Günümüzde kanserlerin yüzde 30-50’si değiştirilebilir risk faktörlerinden kaçınarak önlenebilir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun tedavi belirlenmişse iyileşme olasılığı da yüksektir” dedi.

Kanserlerin ne kadarı önlenebilir

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Abdallah Shbair, 2040 yılına gelindiğinde yaklaşık 30 milyon kişinin kansere yakalanabileceğinin düşünüldüğünün altını çizerek, “Kanserlerin 3’te 1’ini önlemek elimizde. Fakat yine de hem ülkemizde hem de dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci sırada kanser yer almaktadır. Bu nedenle kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması büyük önem taşır” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE HER 5 ÖLÜMDEN 1’İNİN NEDENİ KANSER”

Türkiye’de her 5 ölümden 1’inin kanser nedenli olduğunu belirten Uzm. Dr. Abdallah Shbair, “Kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra sebebi bilinen ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her 6 ölümden 1’inin, ülkemizde ise her 5 ölümden 1’inin nedeni kanser. 2040 yılında yaklaşık 30 milyon kişinin kansere yakalanacağı öngörülüyor. Artan kanser yaygınlık hızı düşünüldüğünde, kansere neden olan risk faktörlerinin önlenmesi veya kontrol altına alınması tedaviye yönelik uygulamaların önemini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“KANSERLERİN YÜZDE 30-50’Sİ ÖNLENEBİLİR”

Günümüzde önlenebilir risk faktörlerine zamanında yapılacak etkin müdahaleler ile kansere bağlı ölümlerin 3’te 1 oranında azaltılmasının mümkün olduğunu söyleyen Shbair, sözlerine şunları söyledi:

“Kanserden ölümlerin yaklaşık 3’te 1’i; davranışsal, çevresel ve beslenme ile ilgili risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Sigara kullanımı, obezite, sebze ve meyve yönünden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma ve alkol kullanımı gibi risk faktörleri kansere bağlı ölümlerin 3’te 1’ini oluşturmaktadır. Sadece sigara kullanımı kanser nedenli ölümlerin yüzde 22’sinden sorumludur. Günümüzde kanserlerin yüzde 30-50’ye yakını, risk faktörlerinden kaçınarak önlenebilir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun tedavi belirlenmişse iyileşme olasılığı da yüksektir”

İHA

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