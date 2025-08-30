KAP geldi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın geldi. Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından anlaşma sağladığı 52 yaşındaki teknik adam için KAP açıklamasını yaptı.



Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI



"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

