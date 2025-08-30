KAP geldi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın geldi. Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından anlaşma sağladığı 52 yaşındaki teknik adam için KAP açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

