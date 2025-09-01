Fenerbahçe'ye o yıldız için dev teklif! Mourinho sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren Kanarya'da bir de ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertlilere, takımın en önemli isimleri arasında gösterilen isim için teklif geldi.

FENERBAHÇE'YE İSMAİL YÜKSEK İÇİN 20 MİLYON EURO TEKİF EDİLDİ!

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi teklifi değerlendirdiği ve kısa sürede olumlu veya olumsuz karar vereceği belirtildi.



Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

