Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için gelen rekor teklife şok yanıt!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye yeni bir talip çıktı. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'ın köklü ekibi Al Hilal tarafından Fenerbahçe'ye dev bir teklif yapıldı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdaki geleceği tartışılan başarılı oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısı çalındı.

YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN 37 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Hilal, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 37 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe, transferin bitmesine az kalması ve En-Nesyri çapında bir golcü bulmanın çok zor olduğunu düşünerek bu teklifi reddetti.

Bu gelişme üzerine Al Hilal, önerdiği parayı biraz düşürüp 30 yaşındaki Sırp golcü Aleksandar Mitrovic'i takasla önerdi. Fenerbahçe, bu ikinci teklifi de geri çevirdi.

