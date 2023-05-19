Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.