Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 1

Bugün Ata'mızın Türk gençliğine armağan ettiği tarihi gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 2

AA’da yer alan bilgilere göre, Kapadokya'da balonlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için havalandı.

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 3

Görevlilerce sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne yükseldi.

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 4

Gün doğumunda ortaya çıkan manzarayı seyretmek için doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere gelen turistler, balonların renk kattığı peribacaları arasında fotoğraf çektirdi.

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 5

Bölgede sıcak hava balon üretimi yapan firma tarafından üretilen Türk bayrağı figürlü sıcak hava balonu da peribacaları arasında güzel görüntü oluşturdu.

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 6

Balon pilotu Bekir Güneş, gazetecilere, tüm milli bayramlarda Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdıklarını belirterek,

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 7

"Kapadokya'nın vazgeçilmezi olan sıcak hava balonlarıyla bu anlamlı günde bayrağımızla uçmak bize onur verecek. Bölgeye gelen misafirlerimize ayrı bir görüntü sunacağız." dedi.

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 8

Balon pilotu Süleyman İnce de güneşin doğuşunu gökyüzünden izlerken, Türk bayrağını taşımanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 9
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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 10
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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 11
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Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 12
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