Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz

Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende “Bu düzen böyle olmaz.” dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz

Bugün Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımı attığı gün olan 19 Mayıs; Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BU PESPAYE DÜZENİN DÜZELTİLMESİ ŞART"

Milli bayramlar için yapılan törenlerin sıradanlaştırıldığını ve devletin üzerine düşeni yapmadığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben hiçbir kurumu ve makamı küçümsemiyorum asla, elinden geleni yapan kurum yöneticileri var. İstanbul'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Olamaz. Bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa, burada büyük bir eksiklik vardır.

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“FETÖ’CÜ ANLAYIŞLA DEVLETE DAYATILMIŞ”

O dönemde bu işin FETÖ'cü anlayışla devlete dayatıldığı konusunda net tespitler var. Ama sonrasında bu işi düzeltmek yerine, bayramları anlamlı bir biçimde yaşatılması konusunda insanlarımızın daha üst seviyede, devletin en tepesinden hepimiz de içinde, kol kola omuz omuza olma duygusunu yaratmak adına, statükocu bir kafa ve anlayışla bayramları kısırlaştırma, sadeleştirme hatta neredeyse öylesine bir çelenk töreni yapalım, spor il müdürü koysun gidelim, sonra bir yerde girelim bir salona 3-4 okul gösteri yapsın gidelim. Bu değil. Milli bayramlar Diyarbakır'da da, Trabzon'da da, Adana'da da Eskişehir'de de gençleri bir araya getirecek. Ama biz bayramları sıradanlaştırıyoruz.

Bu milletin 2 dini, 4 milli bayramı vardır. Milletin neredeyse yüzde 99'unu kapsar. Böylesi kapsayıcı törenlerin bu şekilde hala düzeltilmeden devam etemsini kasıtlı buluyorum, anlamsız buluyorum. Bu pespaye bir düzendir ve düzeltilmesi şarttır.

"KORSAN ÇELENK TÖRENİ YAPIYORUZ"

Şu anda devletin Spor İl Müdürlüğünün çelenk töreni sonrasında, bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz. Korsan bir çelenk töreni yapıyoruz. Devletin hiçbir görev talimatında yok.

Biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık, çelenklerimiz koyulmadı. Sonra baktılar ki; bunlar direniyor vazgeçmiyor, şimdi korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor, sadece izleniyor. Devletimizin bazı kurum görevlileleri de, gördüğünüz gibi törenden sonra çekilip gidiyorlar; biz kalıp devam ediyoruz.

“DÜZELSİN İSTİYORUZ"

Ayıptır, yazıktır. Lafa gelince başka türlü, uygulamaya gelince başka türlü davranışı bu milletimizi teraziye koyar ve tartar. Ama biz tartsın da istemiyoruz, bu düzelsin istiyoruz."

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