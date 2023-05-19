Hangi gemide olursanız olsun özgürlüğünüzü Bandırma Vapuru'na borçlusunuz. 19 Mayıs kutlu olsun

Bugün Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımı attığı gün olan 19 Mayıs; Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...

Hangi gemide olursanız olsun özgürlüğünüzü Bandırma Vapuru'na borçlusunuz. 19 Mayıs kutlu olsun

Mustafa Kemal Paşa 104 yıl önce bugün ulusal bağımsızlık için Samsun'a ayak basarak milli mücadelenin işaret fişeğini verdi ve Anadolu'nun bağımsız savaşını örgütledi.

Atatürk, Beşiktaş'tan bir askeri motorla İstanbul Boğazı'na açıldı, Kız Kulesi açıklarında Bandırma Vapuru'na bindi. Ulu Önder ve beraberindekiler, üç gün süren zorlu bir yolculuktan sonra, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşarak kurtuluşa ilk adımı attı.

Büyük Önder'in doğum günü olarak bilinen 19 Mayıs günü etkinliklerin birleştiği tarih oldu. Ancak yurdun farklı illerinde Gençlik Bayramı, Jimnastik Bayramı gibi isimlerle kutlanıyordu. 20 Haziran 1938'te çıkarılan kanunla kutlamalar "Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

19 Mayıs kutlamaları son adını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılında aldı. O günden bu yana 19 Mayıs, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor.

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KUTLAMALAR 25 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

Bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pek çok kentte büyük bir coşkuyla kutlanacak.

İstanbul'da kutlamaların ana buluşma noktası olan Maltepe etkinlik alanı hafta boyunca renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Maltepe etkinlik alanında düzenleyeceği bugünkü etkinliklere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

Etkinlikler kapsamında, ücretsiz konser serileri İstanbulluları bayram coşkusunda buluşturacak. İstanbulkart kullananlara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilecek. İstanbullular, 14.00’ten itibaren Maltepe Etkinlik Alanı’na giriş yapabilecek. Hadise’nin sahne alacağı etkinlikler 25 Mayıs'ta sona erecek.

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19 MAYIS MESAJLARI

Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!

19 Mayıs'ı kutlamak için sporun, sağlığın ve birlikte hareket etmenin en güzel günlerinden biriyiz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

Gençlik, geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs'ı kutlarken gençlerimizi spora teşvik edelim ve onlara bu yolda destek olalım. Bayramınız kutlu olsun!

Geleceğimizin umudu gençlerimize sağlıklı, başarılı ve spor dolu bir bayram diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

19 Mayıs, gençlerimizin enerjisiyle aydınlanan bir gün. Gençlerimizin sporla büyümesini ve hayallerine ulaşmasını dilerim. Bayramımız kutlu olsun!

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