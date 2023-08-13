Kapadokya’da festival devam ediyor

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

KAYNAK: AA
Kapadokya’da festival devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk ayağı "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali", Nevşehir'de devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı festivalin 8'inci gününde, Kapadokya yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırladı.

Kentte 1000'den fazla sanatçının katılımıyla düzenlenen gastronomi, sergi, tiyatro, söyleşi ve konser etkinlikleri sürüyor.

Festival kapsamında Paşabağları Vadisi, Avanos Amfi Tiyatro ve Göreme'de kurulan üç büyük açık hava sahnesinde konserler gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Simge Sağın, Madrigal, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Kubat ve Oğuzhan Koç gibi çok sayıda sanatçının sahne aldığı konserlere yoğun katılım sağlayan müzikseverler keyifli vakit geçirdi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl Nevşehir'in yanı sıra Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 11 şehirde düzenlenecek.

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