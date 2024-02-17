Kapadokya’da sıcak hava balonlarına hava engeli

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına have engeli. Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis ve rüzgar sıcak hava balonlarının gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme'den kalkışını engelledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Slot merkezinin değerlendirmesi sonucu yapılan duyuru balonların kalkış yapamayacağı belirtildi. Sıcak Hava Balonları ve balonları izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler tekrar alandan ayrıldı.

Yılda ancak 20 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarıyla ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşların yapılmasını engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezinin izniyle yapılabiliyor.

Balon Pilotu Tolga Eke, “Bölgemizde uçuş için her gün sahaya gelerek hava durumunu ve hava şartlarını kontrol ediyoruz. Bu gün de gün doğumu öncesinde sis ve rüzgar vardı. Bu nedenle bu günkü uçuşlarımız da iptal edildi” şeklinde konuştu.

