Kapadokya’ya 550 bin turist tepeden baktı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyada sıcak hava balon turunun en yoğun yapıldığı Kapadokya'da, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 556 bin 306 yerli ve yabancı turist, bölgeyi gökyüzünden kuş bakışı izledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki tur aktivitelerinin başında gelen sıcak hava balonlar, turistlere manzaranın görkemini kuş bakışı izleme imkanı sunuyor.

Balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) verilen izin doğrultusunda hava şartlarının uygun olduğu günlerde ve sabah erken saatlerde gerçekleştiriliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın 10 aylık döneminde Kapadokya'daki sıcak hava balon turuna 556 bin 306 yerli ve yabancı turist katıldı.

Kapadokya bölgesinde bu yıl Ocak ayında 27 bin 874, Şubat ayında 11 bin 761, Mart ayında 18 bin 973, Nisan ayında 30 bin 282, Mayıs ayında 73 bin 22, Haziran ayında 64 bin 158, Temmuz ayında 71 bin 675, Ağustos ayında 81 bin 583, Eylül ayında 94 bin 68, Ekim ayında ise 82 bin 910 turist Kapadokya'yı gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Kapadokya bölgesinde, 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de ise 662 bin 443 yerli ve yabancı turist sıcak hava balon turuna katılmıştı.