Kapalıçarşı'da dolar ve altın kuyruğu. Duyan oraya koştu

Kapalıçarşı bugünlerde çok hareketli. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte dolar ve altının yükseldi. Paralarının değerini korumak isteyen vatandaşların ilgi odağı Kapalıçarşı oldu. Dolar ve altında alış ve satış rakamlarında makas açık olmasına rağmen parasının değerini korumak isteyenler döviz ve kuyumcuların önünde kuyruğa geçti.

Resmi kura göre dolar 32,1280 TL’den euro da 35,2910 TL’den fiyatlanıyor. Ancak, Kapalıçarşı'da bu fiyatlara dolar veya euro bulmak pek de mümkün değil.

Kapalıçarşı fiyatlarına göre dolar 32,51'den euro ise 35,48'den satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN UÇTU KİMSE TUTAMIYOR

Gram altında tarihi bir rekor kırıldı. Saat 14.05 itibarıyla gram altın 2 Bin 241 lira ile tarihi bir rekor kırdı. İşte altın fiyatları:

Gram altın...........................................2.241 TL

Çeyrek altın........................................ 3.956 TL

Cumhuriyet....................................... 16.356 TL

Ons altın............................................. 2.170 dolar