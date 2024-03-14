Gram altın dünya rekorunu kırdı

Yatırımcılar güvenli liman gördükleri altının gram fiyatının rekor tazelemeye devam ettiğini gördü.

Tarihi rekorunu kıran gram altının satış fiyatı Kapalıçarşı’da 2.242 TL’den satışı çıkıyor.

Altın yatırımcıları Kapalıçarşı’ya akın ediyor.

Gram altın değerlenme tüm hızıyla devam ediyor. Bu durum, genellikle yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görülen altına olan talebin arttığını gösterirken Fed beklentileri de etkili oluyor.

Fed’in faiz indirimine başlayabileceği beklentisi piyasada dolar tarafını zayıflatırken, altın tarafını kuvvetlendiriyor.

Gram altını etkileyen diğer bir dinamit ise dolar/TL kuru. Kurunun resmi rakamı 32,12 ile rekor tazelerken, Kapalıçarşı’da bu fiyatlar 32,51’li seviyelerde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 2.241 TL

Çeyrek altın: 3.956 TL

Cumhuriyet: 16.356 TL

Ons altın: 2.170 dolar