Ünlü yatırım uzmanından ‘altın’ değerinde 'yastık altı' tavsiyesi: Dolar tutmak enayiliktir...

Uzun bir süredir rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikayı ne zaman gevşetmeye başlayabileceğine dair ipuçlarını verecek olan yeni enflasyon verileri öncesi düşüş yaşandı.

Yatırımcıları endişelendiren altındaki düşüş sonrası ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran'dan ezberleri bozan açıklamalar geldi.

“DOLAR TUTMAK ENAYİLİKTİR”

Hülya Avşar'ın YouTube kanalından yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programa konuk olan Başaran, altın yerine dolar tutmanın ‘enayilik’ olduğunu söyledi.

“Var olan paranızla alabileceğinizi alın” uyarısında bulunan Başaran, doların bir enflasyonu olduğuna dikkati çekti.

Başaran’ın, konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“ALTINLA DOLAR ARASINDA UÇURUM KADAR FARK VAR”

''Yıllardan beri bize bu doların enflasyonu anlatılmadı. Türkiye'de halkın yüzde 99'u dolar tutuyor parası pul oldu. Altın alacakken dolar almış insanlar. Altınla dolar arasında uçurum kadar fark var. İnsanlar gidiyorlar yastık altına dolar koyuyorlar. O para doların enflasyonundan dolayı pul oluyor.

Örneğin 2002 yılında 50 bin dolara siz kızını Amerika'ya en iyi okula yollayabiliyordunuz bugün 50 bin dolara Amerika'da altı ay bile okutamazsınız. Altın olsa 600-700 bin olurdu.

Vatandaş anlasın diye söylüyorum 2002 yılında 100 dolarınız varsa bugün 100 dolarınız yine 100 dolar. Ama 2002 yılındaki 100 dolarınız altın olarak koysaydınız bugün 600 dolar.

“DOLAR ERİYOR”

Dolar kendi içinde eriyor. Bizim vatandaş şunu anlamıyor: 'Diyorlar ki '2022 yılında dolar 1,5 liraydı bugün 30 lira' Çok güzel kaç kat kazanmışsın 20 kat. Her şey dünyada dolardan daha çok arttığını için fark etmiyor. Altın koruyor bir şekilde. Bu bile anlatılmıyor.

Doların enflasyonu hiç anlatılmıyor. Dolar uçacak deniyor dolar 50 lira olduğunda simit 150 lira olacak. Senin paran erimiş. Sen bunu anlamıyor musun?”