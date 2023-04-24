Kapalıçarşı’dan kimin kasa kasa dolar aldığı belli oldu. Devasa kasalardaki dolarların sırrı çözüldü

Kapalıçarşı’dan devasa kasalarla çıkan dolarların sırrı çözüldü. Ortaya çıkan son bilgilere göre devasa kasalarla dolarlar aralarında BOTAŞ’ın da bulunduğu büyük şirketlere taşınıyor.

Kapalıçarşı’dan kimin kasa kasa dolar aldığı belli oldu. Devasa kasalardaki dolarların sırrı çözüldü

Son günlerde büyük devasa kasalarlar Kapalıçarşı'ya gelen kurumlar yüksek miktarda döviz olmaya başladı. O görüntüler sonrası Merkez Bankası'nın piyasadan dolar topladığı iddia edildi ancak bankadan buna yalanlama geldi. Bloomberg ise Kapalıçarşı'dan kimin yüksek miktarda döviz aldığını açıkladı.

Bloomberg, 14 Mayıs seçimleri öncesi firmaların ve bireylerin kısıtlamaları aşmak için bankalar yerine Kapalıçarşı'dan döviz aldığını yazdı.

Çarşıdaki döviz işlemleri kayıt dışı olduğu için günlük ciro tahmini yapmak zor ancak 15. yüzyıla ait yer modern yatırımcıların sığınağı haline geldi.

Çarşıdaki döviz işlemlerinin yasal ve büyük ölçüde kayıt dışı olması günlük cironun tahmin edilmesini zorlaştırıyor. Ancak döviz büroları, çoğunlukla kurumsal müşteriler nedeniyle işlerin patladığını söylüyor.

Bloomberg'in haberine göre Kapalıçarşı'da güvenlik görevlileri eşliğinde ilerleyen dört tekerlekli devasa kasalar, aralarında piyasanın en büyük döviz alıcısı olan devlete ait enerji ithalatçısı BOTAŞ'ın da bulunduğu büyük şirketlere ait dolarları taşıyor.

Bankalara getirilen kısıtlamaların dışında dolar alıp satma fırsatının bir bedeli var. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre dolar Kapalıçarşı'da bankalararası kura göre yüzde 5,2'den fazla primle satılıyor. Perşembe günü İstanbul'da saat 11:45 itibariyle lira, resmi kur olan 19.4063'e kıyasla çarşıda dolar başına 20.4550'den işlem görüyordu. Ülkede piyasalar bayram tatili nedeniyle Perşembe günü saat 12.40'ta kapandı.

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