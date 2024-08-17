Kapatılan nükleer santrali böyle yerle bir ettiler

Nükleer santral böyle yıkıldı

Onlarca kilo patlayıcı yerleştirdiler, kapatılan nükleer santralin iki soğutma kulesi saniyeler içinde yıktılar. Görüntü, Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ndeki Grafenrheinfeld'ten...

9 yıl önce üretimi durdurulan ve yıkılmasına karar verilen nükleer enerji santralinin iki bacasına kilolarca patlayıcı yerleştirildi. 143 Metrelik soğutma kulelerinin yıkımı nükleer enerji destekçisi bir eylemcinin bacaya tırmanması nedeniyle ertelendi.

İki saatlik ertelemenin ardından patlayıcıların butonuna basıldı. Soğutma kuleleri saniyeler içinde yerle bir oldu.

1982 yılında faaliyete giren Grafenrheinfeld'dek santar Almanya'nın en eski santrallerinden biriydi. Santral, Almanya'nın nükleer enerjiden uzaklaşma politikası sonrası 2015 yılında kapatılmasına karar verilmişti.