Kapılarını 100 yıl sonra müze olarak yeniden açan Yıldız Sarayı ziyaretçi akınına uğradı

Osmanlı Devleti’nin son hizmet sarayı olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl aradan sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün düzenlenen törenle açılışı yapılan Yıldız Sarayı, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Açıklanan rakamlara göre, ilk günde 5.464 kişi sarayı ziyaret etti.

Yıldız Sarayı’nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi hariç her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bildirildi.