Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana gelen olayda, Vedat K.’nin sürdüğü 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık bir şekilde seyir halinde ilerlerken yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya doğru gitti. Bu esnada dengesini kaybeden kadın seyir halindeki otobüsten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına anbean yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.