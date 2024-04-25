Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı
Adana’da kapısı açık halde giden şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybederek düşen Hatice S., ağır yaralandı. Kadının düştüğü o anlar ise otobüs kamerasına yansıdı.

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana gelen olayda, Vedat K.’nin sürdüğü 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık bir şekilde seyir halinde ilerlerken yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya doğru gitti. Bu esnada dengesini kaybeden kadın seyir halindeki otobüsten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kapisi-acik-ilerleyen-yolcu-otobusunden-45264-1.jpg

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına anbean yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

kapisi-acik-ilerleyen-yolcu-otobusunden-45264-2.jpg

kapisi-acik-ilerleyen-yolcu-otobusunden-45264-3.jpg

kapisi-acik-ilerleyen-yolcu-otobusunden-45264.jpg

Son Haberler
Kartal havadaki dronu kaptı Video
Kartal havadaki dronu kaptı
Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu Gündem
Ümraniye'den acı haber: Görev başında şehit oldu
Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Video
Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu Yaşam
Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu
Sarıyer'de kadın öğretmene okul koridorlarında saldırı: Öğrenciden tehdit, veliden yumruk Yaşam
Sarıyer'de kadın öğretmene okul koridorlarında saldırı: Öğrenciden tehdit, veliden yumruk
Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Ukrayna’dan kaçan Türkler YÖK’e göre savaş mağduru değil! Gündem
Ukrayna’dan kaçan Türkler YÖK’e göre savaş mağduru değil!