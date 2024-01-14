Kar çok şiddetli gelecek. Meteoroloji 7 il için sarı ve turuncu uyarı yaptı

Meteoroloji’nin açıkladığı son tahmine göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Öte yandan son tahminlere göre Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yaparken 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.

Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak.