İstanbul’da yarın gök delinecek. Meteoroloji ve Valilik uyarı üstüne uyarı yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul’da yarın gök delinecek. Meteoroloji ve Valilik uyarı üstüne uyarı yaptı
İstanbul’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Lütfen dışarı çıkarken şemsiye, yağmurluk, hatta bot gibi yağmura karşı koruyucu ekipmanlarınızı yanınıza almayı unutmayın.

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Ayrıca, yıldırım çarpması riskine karşı açık alanlardan uzak durun ve elektrikli cihazlarınızı fişten çekin.

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