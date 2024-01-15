İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 25 il için aşırı yağış uyarısı

Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 25 il için aşırı yağış uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen yoğun yağışlar sebebiyle sel, su baskını ve heyelan gibi olası durumlar karşısında vatandaşların dikkatli olmalarının gerekliliğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, yarın tüm ülkede beklenen yoğun yağışlar hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için “turuncu”; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için “sarı” uyarı yaptığına dikkat çekti.

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Yerlikaya, “Yoğun yağışlar sonucu sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuz durumlar karşısında vatandaşlarımızın tedbirli olmaları büyük önem arz ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü, günün 24 saati görevinin başında olacak. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.” ifadeleri kullandı.

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