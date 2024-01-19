Meteoroloji’den 3 bölge için ‘fırtına’ uyarısı: Yarın öğlen başlıyor, salı gününe kadar sürecek

Kaynak: AA
Meteoroloji’den 3 bölge için ‘fırtına’ uyarısı: Yarın öğlen başlıyor, salı gününe kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlügü (MGM), yarın için Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın öğleden sonra batı yönünde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-1.jpg

Marmara’da ise rüzgarın yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-2.jpg

Kuzey Ege’de rüzgarın yarın öğleden sonra kuzey yönünde, gece saatlerinden itibaren ise genel olarak kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde güçlü fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-3.jpg

Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-4.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-7.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-8.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-9.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-10.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-11.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-12.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-13.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-14.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-15.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-16.jpg

meteorolojiden-bati-karadeniz-marmara-ve-kuzey-ege-icin-firtina-uyarisi-yenicag-16.jpg

İlgili Haberler
Meteoroloji’den 4 il için yeni uyarı geldi. Yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji’den 4 il için yeni uyarı geldi. Yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul’da yarın gök delinecek. Meteoroloji ve Valilik uyarı üstüne uyarı yaptı
Bakan Özhaseki duyurdu. İşte Meteorolojide 2023'ün ‘en’leri
Bakan Özhaseki duyurdu. İşte Meteorolojide 2023'ün ‘en’leri
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var
Meteoroloji 'Kuzey Ege' uyarısı: Denizde fırtına bekleniyor
Meteoroloji 'Kuzey Ege' uyarısı: Denizde fırtına bekleniyor
Meteoroloji 10 ilde yaşayanları uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli olun
Meteoroloji 10 ilde yaşayanları uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli olun
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Kar çok şiddetli gelecek. Meteoroloji 7 il için sarı ve turuncu uyarı yaptı
Son Haberler
Ali Koç tüm çalışanlarla poz verdi. Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi Spor
Ali Koç tüm çalışanlarla poz verdi. Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
Soykırım suçlamasıyla Lahey'de yargılanan İsrail'e bir şok da Davos'tan geldi Gündem
Soykırım suçlamasıyla Lahey'de yargılanan İsrail'e bir şok da Davos'tan geldi
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı Ekonomi
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Murat Kurum'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret. ‘İstanbul'da yaşanan fetret devrini bitireceğiz’ Gündem
Murat Kurum'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret. ‘İstanbul'da yaşanan fetret devrini bitireceğiz’
Canan Kaftancıoğlu boşandı. İlk açıklama Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi Gündem
Canan Kaftancıoğlu boşandı. İlk açıklama Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi
Ronaldo konuştukça Araplar çılgınca alkışladı. Bütün dünya da alay etti Spor
Ronaldo konuştukça Araplar çılgınca alkışladı. Bütün dünya da alay etti