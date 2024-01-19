Meteoroloji’den 3 bölge için ‘fırtına’ uyarısı: Yarın öğlen başlıyor, salı gününe kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın öğleden sonra batı yönünde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Marmara’da ise rüzgarın yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Kuzey Ege’de rüzgarın yarın öğleden sonra kuzey yönünde, gece saatlerinden itibaren ise genel olarak kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde güçlü fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.