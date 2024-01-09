Kar İstanbul'a ne zaman bindirecek? Hava radarı raporu açıklandı

Kaynak: İHA
Kar İstanbul'a ne zaman bindirecek? Hava radarı raporu açıklandı
Yılın ilk karı İstanbul'a yağmaya başladı. Yol kenarında bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü. Kar yağışının cumartesi günü tekrardan yağması bekleniyor.

AKOM, dün yaptığı uyarıyla bugün için İstanbul'da kar uyarısı yapmıştı.

Uyarıların ardından İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Beklenen kar yağışı da İstanbul'da etkili olmaya başladı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE VE SULTANGAZİ'DE ETKİLİ OLDU

Yılın ilk karı, Beylikdüzü’nde de etkili olmaya başladı. Yol kenarlarında park halinde olan araçların üzeri kar tuttu. Sultangazi'de ise önce karla karışık yağmur, sonrasında da kar yağışı etkili oldu.

Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görülürken bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

AYDOS TEPESİ KARA BÜRÜNDÜ

Kartal'da ise Aydos Tepesi ve çevresinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Anadolu Yakasının yüksek bölgelerinden olan Aydos Tepesi ve çevresi kara büründü.

KAR İSTANBUL'A CUMARTESİ GELECEK

Kar yağışının cumartesi günü saat 11'de başlayacağı ve 2 saatlik bir yağışla 1' kadar süreceği hava tahmin raporlarında görüldü.

16 OCAK'A KADAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA OLACAK

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanırken, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörülüyor.

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(Kar yağışı, bugün (salı) İstanbul'u teğet geçiyor)

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(Kar yağışı, cumartesi günü saat 11'de başlayacak.)

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(Kar yağışı, cumartesi günü saat 1'de sona erecek.)

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