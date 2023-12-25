Kar tatili bekleyen öğrencilere müjde. İşte tatil verilen yerler

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk havanın yanış ıra bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, yollar kapandı.
Özellikle yurdun Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde olumsuz hava şartları, okula giden öğrencilerin okulların tatil olacak mı diye sormasına yol açtı.
İŞTE YARIN EĞİTİME 1 Gün ARA VERİLDİĞİ RESMİ OLARAK DUYURULAN İL VE BAĞLI İLÇELER
Tunceli Pülümür
Kars il geneli
Van Muradiye Bahçesaray Erciş Çatak Çaldıran Özalp
Giresun Çamoluk Alucra Yağlıdere
Erzincan Refahiye
Erzurum il geneli
Kastamonu il geneli
Bingöl Karlıova Adaklı Yedisu Karlıova Kiğı
Ardahan il geneli
Bitlis Ahlat
Ağrı il geneli
Artvin il geneli
Karabük OvacıK Eflani
25 Aralık 2023 Pazartesi tarihinde yani yarın bu illerde ve ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.