Kar tatili bekleyen öğrencilere müjde. İşte tatil verilen yerler

Kaynak: İHA
Kar tatili bekleyen öğrencilere müjde. İşte tatil verilen yerler
Havaların yurt genelinde soğuması ve bazı bölgelerde yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle yarın bazı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildi.

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk havanın yanış ıra bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, yollar kapandı.

Özellikle yurdun Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde olumsuz hava şartları, okula giden öğrencilerin okulların tatil olacak mı diye sormasına yol açtı.

İŞTE YARIN EĞİTİME 1 Gün ARA VERİLDİĞİ RESMİ OLARAK DUYURULAN İL VE BAĞLI İLÇELER

Tunceli Pülümür

Kars il geneli

Van Muradiye Bahçesaray Erciş Çatak Çaldıran Özalp

Giresun Çamoluk Alucra Yağlıdere

Erzincan Refahiye

Erzurum il geneli

Kastamonu il geneli

Bingöl Karlıova Adaklı Yedisu Karlıova Kiğı

Ardahan il geneli

Bitlis Ahlat

Ağrı il geneli

Artvin il geneli

Karabük OvacıK Eflani

25 Aralık 2023 Pazartesi tarihinde yani yarın bu illerde ve ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

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