Kar ve tipi yüzünden kapanan yol 4.5 ay sonra ulaşıma açıldı

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri tarafından 18 Mart'ta yapılmaya başlanılan karla mücadele çalışmalarının tamamlanması aralıklarla yağan kar ve tipi yüzünden yaklaşık 20 gün sürdü.
Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde yapılan çalışmadan sonra yol ulaşıma açıldı.
Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği yol, 21 Kasım 2023'te trafiğe kapatılmıştı.
Ekipler, yolun birden fazla noktasında 1 metreyi geçen kar kütlelerinin olduğunu, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.