Kar yağışı Anadolu Yakası'nda da kendini gösterdi

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının birden düşmesinin peşinden, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi Anadolu Yakası ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini gösterirken, Üsküdar ve Kadıköy'de de sürpriz şekilde dolu yağdı.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul’da öngörülen kar Anadolu Yakası'nda da başladı. Akşam saatlerinde hafif seyreden kar yağışı gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini giderek arttırdı.

Bazı ilçelerde yağan dolu ise trafiğe çıkan sürücülerde şaşkınlığa yol açtı. Üsküdar ve Kadıköy'de bir anda başlayan dolu nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerledi.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde belli aralıklarla sürmesi tahmin edilirken, İBB ve AKOM, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem almaları hususunda uyardı.