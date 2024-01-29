Kar yağışı Anadolu Yakası'nda da kendini gösterdi

Kaynak: DHA / İHA
Kar yağışı Anadolu Yakası'nda da kendini gösterdi
Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nı da etkisi altına aldı. Bazı ilçelerde de dolu yağdı. Üsküdar ve Kartal'da dolu sürprizi ile karşılaşan sürücüler trafikte dikkatle ilerlerken, Kartal'da başlayan kar ise sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının birden düşmesinin peşinden, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi Anadolu Yakası ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini gösterirken, Üsküdar ve Kadıköy'de de sürpriz şekilde dolu yağdı.

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Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul’da öngörülen kar Anadolu Yakası'nda da başladı. Akşam saatlerinde hafif seyreden kar yağışı gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini giderek arttırdı.

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Bazı ilçelerde yağan dolu ise trafiğe çıkan sürücülerde şaşkınlığa yol açtı. Üsküdar ve Kadıköy'de bir anda başlayan dolu nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerledi.

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Kar yağışının ilerleyen saatlerde belli aralıklarla sürmesi tahmin edilirken, İBB ve AKOM, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem almaları hususunda uyardı.

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