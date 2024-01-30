Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü

Geçen hafta yoğun kar yağışı, kentin yüksek noktalarında kar kalınlığını 2 metreyi aşmasına neden oldu.
Çetin kış koşulları nedeniyle, bazı köylerdeki tek katlı evler ve ahırlar beyaz örtü altında kaldı.
Vatandaşlar, çökme riskine karşı evlerinin ve ahırlarının damlarında ve çatılarında biriken karı küreklerle temizledi.
Günlük yaşamın zorlaştığı köylerde, besiciler de hayvanlarının bakımını yapmak için zorlu koşullarla mücadele ediyor.
Yüksekova’ya bağlı Köprücük köyünde yaşayan Nihat Açıkel, bölgedeki zorlu kış koşullarının etkisini dile getirdi.
“BURADA 6 AY KIŞ YAŞIYORUZ”
Açıkel, “Evlerimizin, ahırların yolunu açmaya çalışıyoruz. Burada 6 ay kış yaşıyoruz. Bazen saatlerce evimin yolunu açmaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun.” dedi.
“KIŞIN ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ”
Muhteber Kara, “Ekmek pişirecektim ancak tandır evinin yolu kapalıydı. Kendi imkanlarımla açmaya çalıştım. Kışın çok zorluk çekiyoruz.” diye konuştu.
Lokman Cankurtaran ise hayvancılıkla uğraştıklarını, kışın daha zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.