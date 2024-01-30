Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü

Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü
Kaynak: AA
Hakkari’nin merkezi ve Yüksekova ilçesi, son günlerdeki yağışların ardından karla kaplandı. Tek katlı evler ve ahırlar, karın altında kaldı.
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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 1

Geçen hafta yoğun kar yağışı, kentin yüksek noktalarında kar kalınlığını 2 metreyi aşmasına neden oldu.

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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 2

Çetin kış koşulları nedeniyle, bazı köylerdeki tek katlı evler ve ahırlar beyaz örtü altında kaldı.

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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 3

Vatandaşlar, çökme riskine karşı evlerinin ve ahırlarının damlarında ve çatılarında biriken karı küreklerle temizledi.

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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 4

Günlük yaşamın zorlaştığı köylerde, besiciler de hayvanlarının bakımını yapmak için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 5

Yüksekova’ya bağlı Köprücük köyünde yaşayan Nihat Açıkel, bölgedeki zorlu kış koşullarının etkisini dile getirdi.

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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 6

“BURADA 6 AY KIŞ YAŞIYORUZ”

Açıkel, “Evlerimizin, ahırların yolunu açmaya çalışıyoruz. Burada 6 ay kış yaşıyoruz. Bazen saatlerce evimin yolunu açmaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun.” dedi.

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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 7

“KIŞIN ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ”

Muhteber Kara, “Ekmek pişirecektim ancak tandır evinin yolu kapalıydı. Kendi imkanlarımla açmaya çalıştım. Kışın çok zorluk çekiyoruz.” diye konuştu.

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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 8

Lokman Cankurtaran ise hayvancılıkla uğraştıklarını, kışın daha zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 9
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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 10
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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 11
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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 12
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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 13
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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 14
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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 15
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Hakkari ve Yüksekova’da kar 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü 16
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