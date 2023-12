Öykü Karayel ve İlker Kaleli’nin başrollerinde yer aldığı Kara dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla dikkat çeken Kara dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara yeni bölüm ne zaman?

Most Production’ın yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, dizinin senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

KARA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in yer aldığı Kara dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Arak olarak ilk bölümü yayınlanan dizi bundan sonraki ekran yolculuğuna Kara adıyla devam edecek.

Arak dizisinin 2. bölümü 11 Ocak Perşembe SHOW TV’de yayınlanacak.

KARA KONUSU NEDİR?

Rauf Çınar 1998 yılında ülkenin önde gelen profesörlerinden biri haline gelmiştir. Rauf Çınar’ın eşi Elif Çınar; evlerine hırsız girdiği sırada bıçaklanır. Hırsız ise Necip Talandır. Bu iki ailenin kaderi o geceden sonra değişir.

Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar o gece annesini; Akay Talan ise babasını kaybeder. Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle bir intikam yolculuğuna çıkar. Hiçbir çocuğun aynı kaderi yaşamasını istemez.

Zeynep Çınar yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul’a döner, belgeseller çekmektedir. İki ayrı dünyanın insanı olan Zeynep ve Kara’nın tek ortak noktası o kara gecedir. Bundan sonra hayat onları karşı karşıya getirecek aşık olmalarına hiç bir şey engel olamayacaktır.

Kara, o gecede neler olup bittiğini ortaya çıkarmak için soyguna başlarken, Zeynep’in gerçeklerle yüzleşmesi gerekecektir.