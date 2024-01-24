Kara dizisi final mi yapıyor? Kara final ne zaman?

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Kara dizisi final mi yapıyor? Kara final ne zaman?
Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in yer aldığı Kara dizisinin final kararı aldığı konuşuluyor. Henüz 3 bölüm yayınlanan Kara dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Kara dizisi final mi yapıyor? Kara final ne zaman?

Most Production’ın yapımcılığını üstlendiği Kara dizisinin reytinglerde istediği başarıyı yakalayamaması nedeniyle final kararı aldığı söyleniyor. Kara dizisinde başrolleri İlker Kaleli ve Öykü Karayel paylaşıyor. Peki, Kara dizisi final mi yapıyor? Kara final ne zaman?

KARA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerini Öykü Karayel, İlker Kaleli, Mehmet Özgür, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin paylaştığı Kara dizisi için final kararı alındı.

Show TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan Kara dizisinin henüz 3 bölümü yayınlanmıştı. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Kara dizisi 5. bölümde final yapacak.

KARA KONUSU NEDİR?

1998 yılında ülkenin önde gelen profesörlerinden Rauf Çınar'ın hayatı, evlerine hırsız girdiği bir gece eşi Elif'in bıçaklanarak trajik bir şekilde kaybıyla altüst olur. Bu hırsızlık olayının sorumlusu Necip Talandır'dır ve bu gece, iki aile arasında derin bağlar oluşturur.

Rauf Çınar'ın kızı Zeynep, annesini kaybederken; Akay Talan, babasını kaybeden bir yetim olarak "Kara" adıyla anılmaktadır. Zeynep ve Kara, farklı dünyalara sahip olmalarına rağmen, o kara gecede birbirlerine bağlanırlar.

Hayatları, aralarında yükselen bir aşkla birleşirken, intikam ve gerçekleri ortaya çıkarma amacıyla karmaşık bir yolculuk başlar.

Kara, soygunlar yaparak geçmişte yaşananları ortaya çıkarmaya çalışırken; Zeynep, geçmişiyle yüzleşip acılarıyla barışmak zorundadır.

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