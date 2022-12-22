Kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Fabrika deposu için için yanıyor
Eyüpsultan’da bulunan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:21
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Kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Fabrika deposu için için yanıyor
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