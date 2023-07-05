Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında geliştirilen zırhlı araç, tank ve mühimmat taşıyıcısı 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi

Kara Kuvvetlerine, 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında geliştirilen zırhlı araç, tank ve mühimmat taşıyıcısı 'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SSB tarafından başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen '8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç' projesi kapsamında geliştirilen araçların ilk teslimatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görgün, "Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla geliştirilen Derman’ın ilk teslimatını gerçekleştirdik. 8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı ve dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor, proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

NATO STANDARTLARINDA BALİSTİK KORUMA

Teslimatı gerçekleştirilen Derman, 517 beygir güce sahip ve NATO standartlarında balistik koruma sunuyor. Araç, -32 derece ile +49 derece sıcaklıkta çalışabilirken; yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebilme kabiliyetine sahip. 110 kilometre hıza ulaşabilen Derman, 20 ton yüklü konteyner, zırhlı muharebe aracını (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcıyı (ZPT) taşıyabilecek. Proje kapsamında tedarik edilecek olan 70 adet araç, 70 adet konteyner taşıma platformu, 195 adet 1CC 20 feet konteyner ve 40 adet ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. (DHA)

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne anlama geliyor? Keşfet
Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne anlama geliyor?
Dinlenirken kilo verdiren besinler ortaya çıktı. Göbek yağlarını eritiyor Sağlık
Dinlenirken kilo verdiren besinler ortaya çıktı. Göbek yağlarını eritiyor
Çay içmek hafızayı koruyor mu Şifalı Bitkiler
Çay içmek hafızayı koruyor mu
Obezite çağın salgını Sağlık
Obezite çağın salgını
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hangi ülkeden kulüp satın alacağını açıkladı Spor
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hangi ülkeden kulüp satın alacağını açıkladı
Maltepe Belediyesine silahlı saldırı Güncel
Maltepe Belediyesine silahlı saldırı
TMO'nun hububat alımları sürüyor Ekonomi
TMO'nun hububat alımları sürüyor