Kara para aklamada yeni yöntem ortaya çıktı. Bu tuzağa dikkat. Suçlu durumuna düşebilirsiniz

Dolandırıcılık ve kara para aklama olayları son dönemde iyice arttı. Kara para aklayanların yeni yöntemi deşifre oldu.

yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları vatandaşlara transfer ettikten sonra yanlışlıkla gönderdiklerini iddia ederek geri alıyorlar. Bu esnada kara para aklayanlar para gönderdikleri kişilerden başka bir banka hesabına transfer etmesini istiyor.

Konu hakkında Ağır Ceza Avukatı Cem Duman vatandaşlara uyarılarda bulundu. Duman, tanımadıkları kimselere para transferi yapmamaları gerektiğini, kara para aklama suçundan hukuken suçlu duruma düşebileceklerini açıkladı.

Avukat Duman, dolandırıcılık davalarında bilinçli olarak suça karışanlar kadar farkında olmadan suça ortak olan vatandaşların da çok fazla olduğunu ifade etti.

Duman, “Maalesef dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler bulmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, önceki dönemlerde kolay yoldan para kazanmak isteyenleri tuzağa düşürürken, artık iyi niyetli vatandaşları suça ortak ederek, masum insanları dolandırıyor. Bu yöntemi kısaca açıklamak gerekirse, vatandaşları dolandırmak isteyen dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden takip edilmelerini zorlayacak ve suçun ispatını geciktirecek hamleler buldu. Yani, bir vatandaşın hesap bilgilerini ele geçiren vatandaşlar, parayı ilk olarak kendi hesaplarına yönlendirmektense, daha önceden gözlerine kestirdikleri bir vatandaşın hesabına transfer ediyor. Daha sonra bu vatandaşlara iletişim kuran dolandırıcılar, paranın o hesaba yanlışlıkla transfer edildiğini iddia ederek, geri almak istiyorlar.

İyi niyetli vatandaşlar, hesaplarına yanlış gönderildiği iddia edilen parayı geri göndermek istediklerinde dolandırıcıların ilettiği başka bir hesaba gönderiyor. Bu yapılan en büyük yanlıştır çünkü artık dolandırıcılığa konu olan para, çalınan hesaptan iyi niyetli vatandaşın hesabına, oradan da dolandırıcıların hesabına geçmiş oluyor. Bu duruma düşen vatandaşlar, olayın hukuki bir boyuta taşındığı zamanlarda mağdur olmasına rağmen sanık sıfatıyla yargılanabilir. Tavsiyem, kesinlikle hesabınıza nereden geldiğini bilmediğiniz bir parayı harcamayın ve başka bir hesaba transfer etmeyin. Böyle durumlarda beklemek ya da gerekli mercilere bu durumu haber vermek en doğru karar olacaktır” ifadelerini kullandı.