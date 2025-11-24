Beni Affet, Kara Sevda, Zemheri, Tuzak gibi pek çok başarılı projede yer alan Hazal Filiz Küçükköse, son dönemde daha çok özel hayatıyla konuşuluyor.

Sabah’ın haberine göre, objektiflerine takılan oyuncu mekan çıkışı yanındaki kişinin kim olduğu sorusuna yanıt vermedi ve hızla VIP aracına binerek uzaklaştı.

Geçtiğimiz günlerde estetik iddialarına da ikiz kız kardeşi Deniz’i göstererek cevap veren Küçükköse, "Benim ikizim var yani, aynı surat, aynı tip!" diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

İkizini “Diğer yarım” notuyla paylaşan oyuncu, "Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili" diye anlatmıştı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Gerçek adı Hazal Filiz Tunalı olan oyuncu, 9 Şubat 1988 Mersin doğumludur.

Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji’yi bırakıp Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu.

2014’te “Beni Affet” setinde tanıştığı oyuncu Tuan Tunalı ile evlendi.

Kariyerine 2009’da başlayan Küçükköse, özellikle “Kara Sevda”daki Zeynep karakteriyle büyük çıkış yaptı. 172 cm boyunda, 54 kg’dır.

BAŞLICA YAPIMLARI:

Kötü Adamın 10 Günü (2023), Üvey Anne (2023), Tuzak (2022), Bir Peri Masalı (2022), Yavuz (Hafsa Sultan, 2021), Zemheri (2020),

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018), Kara Sevda (2015-2016), Beni Affet (2011-2014), Deniz Yıldızı (2009-2012).