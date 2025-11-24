Beni Affet, Kara Sevda, Zemheri, Tuzak gibi pek çok başarılı projede yer alan Hazal Filiz Küçükköse, son dönemde daha çok özel hayatıyla konuşuluyor.

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 1

Sabah’ın haberine göre, objektiflerine takılan oyuncu mekan çıkışı yanındaki kişinin kim olduğu sorusuna yanıt vermedi ve hızla VIP aracına binerek uzaklaştı.

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde estetik iddialarına da ikiz kız kardeşi Deniz’i göstererek cevap veren Küçükköse, "Benim ikizim var yani, aynı surat, aynı tip!" diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 3

İkizini “Diğer yarım” notuyla paylaşan oyuncu, "Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili" diye anlatmıştı.

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 4

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Gerçek adı Hazal Filiz Tunalı olan oyuncu, 9 Şubat 1988 Mersin doğumludur.

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 5

Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji’yi bırakıp Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu.

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 6

2014’te “Beni Affet” setinde tanıştığı oyuncu Tuan Tunalı ile evlendi.

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 7

Kariyerine 2009’da başlayan Küçükköse, özellikle “Kara Sevda”daki Zeynep karakteriyle büyük çıkış yaptı. 172 cm boyunda, 54 kg’dır.

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 8

BAŞLICA YAPIMLARI:

Kötü Adamın 10 Günü (2023), Üvey Anne (2023), Tuzak (2022), Bir Peri Masalı (2022), Yavuz (Hafsa Sultan, 2021), Zemheri (2020),

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 9

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018), Kara Sevda (2015-2016), Beni Affet (2011-2014), Deniz Yıldızı (2009-2012).

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 10

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 11

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 12

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 13

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 14

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 15

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 16

‘Kara Sevda’nın Zeynep Soyderesi’i Hazal Filiz Küçükköse’nin gizemli sevgilisi kameralara yakalandı: Bebek’te gece kaçamağı! - Resim : 17

"Üvey Anne" dizisinin Serap Kutlu’su Hazal Filiz Küçükköse'dan estetik iddialarına tarihi kapak: Güzelliği tesadüf değilmiş!"Üvey Anne" dizisinin Serap Kutlu’su Hazal Filiz Küçükköse'dan estetik iddialarına tarihi kapak: Güzelliği tesadüf değilmiş!Magazin
Üvey Anne 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?Üvey Anne 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?Gözden Kaçmasın
Kendini Barbie ilan etti! Ünlü oyuncudan sosyal medyayı sallayan pozlarKendini Barbie ilan etti! Ünlü oyuncudan sosyal medyayı sallayan pozlarMagazin