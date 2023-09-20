Karabağ’da Rus Barış Gücü devriyesine saldırı. Ölü ve yaralılar var

Saldırıda ölen ve yaralanan askerler olduğu bildirildi. Olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için Rus ve Azerbaycanlı soruşturma makamları çalışma başlattı.

Saldırının Ayrıntıları

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da Dzhanyatag köyü bölgesindeki gözlem noktasından dönen Rus Barış Gücü birliğinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda araçta bulunan askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya ve Azerbaycan’dan Ortak Soruşturma

Saldırının ardından olay yerine gelen Rus ve Azerbaycanlı soruşturma makamları, olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için işbirliği içinde çalışmaya başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı liderliğine, Rus Barış Gücü Komutanlığına, ölen askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.