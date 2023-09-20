Karabağ’da Rus Barış Gücü devriyesine saldırı. Ölü ve yaralılar var

Karabağ’da ateşkesin sağlanmasından sonra devriye görevi yapan Rus Barış Gücü askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Karabağ’da Rus Barış Gücü devriyesine saldırı. Ölü ve yaralılar var

Saldırıda ölen ve yaralanan askerler olduğu bildirildi. Olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için Rus ve Azerbaycanlı soruşturma makamları çalışma başlattı.

Saldırının Ayrıntıları

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da Dzhanyatag köyü bölgesindeki gözlem noktasından dönen Rus Barış Gücü birliğinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda araçta bulunan askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya ve Azerbaycan’dan Ortak Soruşturma

Saldırının ardından olay yerine gelen Rus ve Azerbaycanlı soruşturma makamları, olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için işbirliği içinde çalışmaya başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı liderliğine, Rus Barış Gücü Komutanlığına, ölen askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere son uyarı Güncel
İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere son uyarı
Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı Dünya
Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı
34 yıllık arabasını satan adam gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
34 yıllık arabasını satan adam gözyaşlarına hakim olamadı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk’ü sevenlerin asla ne yapmaması gerektiğini açıkladı Güncel
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk’ü sevenlerin asla ne yapmaması gerektiğini açıkladı
Edirne’de göçmenlere yönelik denetim Güncel
Edirne’de göçmenlere yönelik denetim
Fed faiz kararı sonrası New York borsası düştü Ekonomi
Fed faiz kararı sonrası New York borsası düştü
İrem Derici takipçisinden gelen özel mesajı ifşa etti Magazin
İrem Derici takipçisinden gelen özel mesajı ifşa etti