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Karabük Eflani SYDV Geçici işçi alacak

Karabük Eflani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde  temizlik personeli olarak geçici istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 13:31
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Karabük Eflani SYDV Geçici işçi alacak

Karabük Eflani SYDV Geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Karabük Eflani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde  temizlik personeli olarak geçici istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek kronik rahatsızlığı, akıl hastalığı, vücut sakatlığı, engeli ve sürekli mazereti bulunmamak

3-Eflani İlçesi sınırlarında son 6 aydır ikamet ediyor olmak.

4-Bayan adaylar için en az ilkokul mezunu ve Erkek adaylar için en az Lise Mezunu olmak.

5-Bayan adaylar için 18 yaş üzeri ve 50 yaşından gün almamış olmak. (09.01.1973 tarihinden sonra doğmak).
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak ve 35 yaşından gün almamış olmak (09.01.1988 tarihinden sonra doğmak)

7- Erkek adaylar için en az 5 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak.

8-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

9- Ulaşım ve seyahat engeli bulunmamak.

10- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

11-Görevin özelliğine göre el becerisi yatkın olmak veya tecrübeli olmak.

12-Gelir getiren herhangi bir işte çalışmıyor olmak ve başka kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

13-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızhk, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, ad idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

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