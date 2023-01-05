Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karabük Ihlamur Teras Turizm, temizlik personeli ve servis elemanı olmak üzere 4 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı Olmak,
*18 Yaşını doldurmuş olmak,
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinin A bendinin 4,5 ve 7. fikralarında belirtilen koşulları sağlıyor olmak,
*En az ilköğretim mezunu olmak - E Sınıfı ehliyeti olmak,
*Karabük Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Nüfus Kayıt Örneği,
*İkametgah Belgesi,
*Adli Sicil Kaydı,
*Sağlık Kurul Raporu,
*Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi.
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