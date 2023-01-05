Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karabük Ihlamur Teras Turizm, temizlik personeli ve servis elemanı olmak üzere 4 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*T.C. Vatandaşı Olmak,

*18 Yaşını doldurmuş olmak,

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinin A bendinin 4,5 ve 7. fikralarında belirtilen koşulları sağlıyor olmak,

*En az ilköğretim mezunu olmak - E Sınıfı ehliyeti olmak,

*Karabük Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Nüfus Kayıt Örneği,

*İkametgah Belgesi,

*Adli Sicil Kaydı,

*Sağlık Kurul Raporu,

*Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi.