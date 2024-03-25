Karabük Üniversitesi'nin akademik kadrosundan Arap istilası çıktı

Son olarak Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişkiye giren Türk öğrencilerin sosyal medyadaki itiraflarıyla gündeme gelen Karabük Üniversitesi’nin akademik kadrosunda adeta ‘Arap istilası’ yaşanıyor.

Üniversitede daha önce de Arap kökenli isimlerin akademik kadroya girdikleri dikkat çekmişti. Arap kökenli isimlerin özellikle Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi birimlerde görev aldıkları görülmüştü.

Karabük Üniversitesi’ndeki Arap kökenli akademisyenler bir kez daha gündem oldu. Arap kökenli akademisyenlerin Mühendislik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi gibi birimlerde kadroda oldukları görüldü.

Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili "Tipe bakarak ayrımcılık yapmak istemem ama Karabük Üniversitesi'ndeki hocalarda meymenet yok. Herhangi bir medeni ülkede böyle bir model görmedim ben” ifadelerini kullandı.