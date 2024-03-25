Karabük Üniversitesi'nin akademik kadrosundan Arap istilası çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karabük Üniversitesi'nin akademik kadrosundan Arap istilası çıktı
Karabük Üniversitesi’nin akademik kadrosundan adeta ‘Arap istilası’ çıktı. Üniversitenin çeşitli fakültelerinde çok sayıda Arap kökenli akademisyen görev yapıyor.

Son olarak Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişkiye giren Türk öğrencilerin sosyal medyadaki itiraflarıyla gündeme gelen Karabük Üniversitesi’nin akademik kadrosunda adeta ‘Arap istilası’ yaşanıyor.

Üniversitede daha önce de Arap kökenli isimlerin akademik kadroya girdikleri dikkat çekmişti. Arap kökenli isimlerin özellikle Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi birimlerde görev aldıkları görülmüştü.

Karabük Üniversitesi’ndeki Arap kökenli akademisyenler bir kez daha gündem oldu. Arap kökenli akademisyenlerin Mühendislik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi gibi birimlerde kadroda oldukları görüldü.

gjg5yx8xqaavytd.jpgGazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili "Tipe bakarak ayrımcılık yapmak istemem ama Karabük Üniversitesi'ndeki hocalarda meymenet yok. Herhangi bir medeni ülkede böyle bir model görmedim ben” ifadelerini kullandı.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Üniversitesinin resmi sitesindeki fotoğrafı böyle. Kadroda daha kimler kimler var
Son Haberler
İstanbul'da bir taksici, müşterisini ifşa etti: 'Bu namussuzu almayın' Video
İstanbul'da bir taksici, müşterisini ifşa etti: 'Bu namussuzu almayın'
Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak Gündem
Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti Gündem
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti
Görevliler hakkında soruşturma açıldı. Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti Gündem
Görevliler hakkında soruşturma açıldı. Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti
Dağcıların çadırına dadandı: Ev yapımı helvayı yiyen tilki görenleri şaşırttı Video
Dağcıların çadırına dadandı: Ev yapımı helvayı yiyen tilki görenleri şaşırttı
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak Ekonomi
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak
Katliam yapan İsrail askerlerinin fındık fıstığının da Türkiye'den gittiği ortaya çıktı Ekonomi
Katliam yapan İsrail askerlerinin fındık fıstığının da Türkiye'den gittiği ortaya çıktı