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  • Üniversitesinin resmi sitesindeki fotoğrafı böyle. Kadroda daha kimler kimler var

Üniversitesinin resmi sitesindeki fotoğrafı böyle. Kadroda daha kimler kimler var

Karabük Üniversitesi Elektrik elektronik Mühendisliği kadrosuna öğretim görevlisi olarak alınan Magdy Hussein Mourad Mohammad tartışmalara neden oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:36
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Karabük Üniversitesi kadrosunda daha kimler kimler var. Üniversitesinin resmi sitesindeki fotoğrafı böyle. Hoş geldin Magdy Hussein Mourad

Üniversitesinin resmi sitesindeki fotoğrafı böyle. Kadroda daha kimler kimler var
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Akademik kariyer için binlerce üniversite öğrencisi umutsuzca üniversitelerde şansını denemeye devam ederken Karabük Üniversitesi’nde göreve başlayan bir öğretim görevlisi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türkiye’de sayıları milyonları aşan ve hızla vatandaşlık verilen yabancıların sayısı artmaya devam ediyor.

Kayıtlı kayıtsız Suriyelilerin de dahil olduğu 15 milyonu aşkın yabancı, Türk vatandaşının işsizlik oranını tarihi rakamlara çıkarırken iş doktorluktan akademisyenliğe kadar çıktı.

Binlerce işsiz üniversite mezunu akademik kariyer için üniversitelerin kapısını umutsuzca aşındırmaya devam ederken Karabük Üniversitesi’ndeki yabancı öğretim görevlilerinin sayısı dikkat çekti.

İşte Karabük Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan bazı isimler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mehmet Çardak
23.09.2022 17:06
Yirmi yıldır söyledikleri "değisim" ve "yerli,milli"dedikleri böyle bir şey olsa gerek...  
 
Metin Güneş
23.09.2022 17:01
Karabükte mi Araplar tarafından işgal edildi. Bu üniversiteden gel de hayır bekle şimdi. Bunlar mı ilim bilim öğretecek. İşimiz Araplara mı kaldı.  
 
Ata Türkmen
23.09.2022 16:57
Tipleri bile Bilim Adamı gibi olmayan bu zatlar bizim Türk Ünv. Öğrencileri kadar bile bilgili değillerdir. Çakma Akademisyenlerle ülkemizin işgal edilmesi gerçekten acı.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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