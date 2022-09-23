Üniversitesinin resmi sitesindeki fotoğrafı böyle. Kadroda daha kimler kimler var

Akademik kariyer için binlerce üniversite öğrencisi umutsuzca üniversitelerde şansını denemeye devam ederken Karabük Üniversitesi’nde göreve başlayan bir öğretim görevlisi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türkiye’de sayıları milyonları aşan ve hızla vatandaşlık verilen yabancıların sayısı artmaya devam ediyor.

Kayıtlı kayıtsız Suriyelilerin de dahil olduğu 15 milyonu aşkın yabancı, Türk vatandaşının işsizlik oranını tarihi rakamlara çıkarırken iş doktorluktan akademisyenliğe kadar çıktı.

Binlerce işsiz üniversite mezunu akademik kariyer için üniversitelerin kapısını umutsuzca aşındırmaya devam ederken Karabük Üniversitesi’ndeki yabancı öğretim görevlilerinin sayısı dikkat çekti.

İşte Karabük Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan bazı isimler: