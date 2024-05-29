Karabük'te balkon yangını

Kaynak: İHA
Karabük'te balkon yangını

Karabük'teki bir sitede yer alan dairenin balkonunda yangın meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, 100. Yıl Mahallesi 1005. Cadde'sinde yer alan Doğuş Sitesindeki Abdullah Alıkan'ın ikamet ettiği dairenin balkonunda henüz tespit edilemeyen bir sebep yüzünden yangın meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların alev ve dumanları fark etmesiyle Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine durum bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Çıkan yangın eve sarmadan söndürülse de maddi hasar meydana geldi.

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