Karabük'te çalınan motosiklet ateşe verildi. İşte o anlar

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Abdullah Ö.’ye ait 78 BK 869 plakalı motosiklet evinin önünden çalındı. Hırsızlık şüphelisi Murat A., motosikleti Şehit Musa Üstün Caddesi üzerinde ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Murat A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.

Şüphelinin motosikleti ateşe verdiği anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.