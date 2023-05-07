Karabük’te çifte kaza

Karabük’te meydana gelen iki farklı kazada bir kişi yaralandı.

Karabük’te çifte kaza

İHA

İlk kaza, Safranbolu ilçesinde Hacıhalil Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Ömer K. idaresindeki 06 BAD 46 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

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Kazada sürücü araçta sıkışırken olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde meydana gelen kazada tıra yüklü iş makinesi köprü üzerinden geçiş yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çaya devrildi. Kazada maddi hasar oluştu.

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