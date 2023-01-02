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Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı

Karabük'te çıkan yangında traktör alevlere teslim oldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 08:08
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Karabük'te garajda çıkan yangında traktör yandı

Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
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İHA'nın haberine göre, Karabük'ün Cumayanı Köyü'nde meydana gelen yangında garajda bulunan traktör alevlere teslim oldu.

Olay gece yarısı merkeze bağlı Cumayanı Köyü, Armağan Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Şahinoğlu'na ait 2 katlı müstakil eve bitişik garajda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen yangında alevleri fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürülürken, garajda bulunan traktör ise demir yığınına döndü. Jandarma ekipleri kundaklama şüphesi üzerine durduğu yangınla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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