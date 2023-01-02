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Karabük'te iki katlı ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Karabük'te iki katlı evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. 

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:05
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Karabük'te iki katlı evde yangın

Karabük'te iki katlı ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ekincik köyü Esenler Mahallesi'nde Mehmet E.'ye ait iki katlı evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, evde bulunan Satı E.'yi (70) dışarı çıkarırken Ovacık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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