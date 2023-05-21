Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Ünal (36) idaresindeki 74 ABA 861 plakalı otomobil karşı istikametten gelen Esra Ustaoğlu (37) yönetimindeki 78 ABH 680 plakalı otomobille çarpıştı.

aw895750-06.jpgKazada sürücülerden Erol Ünal ile yolcu olarak bulunan Sevgi (31), Hasan Eymen (8) ve Egemen Ünal (5) ile Ahmet Ustağoglu (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw895750-02.jpgTedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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