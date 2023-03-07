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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı   

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 21:50
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı   

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı   
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Kaza, Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. E.D. idaresindeki 78 BB 435 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden çıkıp Karabük istikametine dönmek isteyen A.G. idaresindeki 34 CTP 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada K.D., E.D. ve Y.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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