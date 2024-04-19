Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında, R.E. isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Aramada; 3.98 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 adet cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Düzenlenen ikinci operasyonda ise, E.K. uyuşturucuyla yakalandı ve işlemlerinin sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer yandan, şüphe üzerine durdurulan araçta gerçekleştirilen arama sırasında, uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ile 12 fişek ele geçirildi.